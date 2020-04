Genitori esasperati scrivono alla Azzolina | «Riaperture graduali | e un piano subito»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 18 aprile 2020) Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, in un’intervista sul Corriere della Sera, ha «spento» le speranze di molti genitori, soprattutto quelli con figli sotto i 14 anni.Punto primo: la riapertura delle scuole prima della fine dell’anno scolastico, pare un’ipotesi scartata.Secondo: ha promesso che «se sarà necessaria la didattica a distanza, ci faremo trovare pronti», implicitamente riconoscendo quello che genitori e insegnanti sperimentano da settimane: ossia che per la didattica digitale, mai davvero partita, non c’è un protocollo.Terzo: ha ammesso che per settembre non stia pensando a ingressi scaglionati, turni mattino/pomeriggio, o altre soluzioni creative lette in questi giorni sui giornali. C’è un problema di risorse umane: «Sono contraria all’idea di raddoppiare l’orario del personale scolastico», e nessuna idea di provare una messa in sicurezza: «Non mi piace l’idea di studenti con la mascherina a scuola. E come si fa a chiedere ad un bambino di rispettare la distanza di sicurezza?».