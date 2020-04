(Di sabato 18 aprile 2020) All’asta per la magli dipartecipano con i loro ricordi da mettere in vendita... L'articoloed iall’asta per ladiproviene da ForzAzzurri.net.

Enzovit : Ferrara ed i Cannavaro all’asta per la maglia di Maradona - cronachecampane : Coronavirus: Ferrara e Cannavaro mettono la maglia di Maradona all’asta - ricardoippoliti : @pavanmassimo @juventusfc Paolo Montero e Ciro Ferrara, il secondo tándem di centrali più forte dopo Cannavaro e Thuram. - ilnapolionline : Fondazione Cannavaro Ferrara:All'asta maglia di Maradona '87! - - enzo7447 : @pavanmassimo @TUTTOJUVE_COM @juventusfc Thuram, Cannavaro, Vierchwood, Kholer, Ferrara i migliori centrali degli ultimi 25 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara Cannavaro

In poche ore la maglia indossata da Diego Armando Maradona in Italia-Argentina del 1987 raggiunge quota 14mila euro, con offerte da tutto il mondo.Grazie a chi parteciperà". E' il messaggio del giocatore del Genoa sempre in prima linea quando si tratta di partecipare ad eventi di beneficenza come per la raccolta fondi organizzata a favore ...