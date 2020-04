Fase 2 | le ipotesi al vaglio della task force e del governo

Leggi su blogo

(Di sabato 18 aprile 2020) Il 4 maggio si avvicina e già nei prossimi giorni ildi Giuseppe Conte, sulla base dei consiglinuovache sta lavorando alla cosiddetta2, quellaconvivenza col coronavirus COVID-19, potrebbe già fornire le prime indicazioni sulle prime riaperture.Molto dipenderà da come evolverà nei prossimi giorni la situazione dei contagi in Italia ed è proprio questo il motivo per cui da Palazzo Chigi invitano alla cautela e chiedono ai governatori più agguerriti, quelliLega che da giorni stanno urlando in vista di una riapertura totale già il 4 maggio, a rispettare il lavoro in atto senza creare confusione tra i cittadini.Nulla è ancora certo, ma tra lealdelci sarebbe la riapertura di aziendemoda, mobilifici, settore dell'automotive e cantieri edili già dal 27 ...