Elettra Lamborghini | chi è? Età | Altezza | Carriera e Vita Privata

Leggi su chenews

(Di sabato 18 aprile 2020) Info e curiosità suLambroghini, la cantante discente dalla ricca famiglia celebre per la produzioni di prestigiose automobili. Età,Fonte Instagram –miuraAvere un cognome pesante e non sentirlo.Miura(il suo secondo nome è quello della vettura sportiva prodotta tra il 1967 e il 1973) è riuscita a ritagliarsi il suo spazio nel mondo della musica senza dover usare scappatoie legate alla sua nobile discendenza. Tanta gavetta per poi affermarsi come coach di The Voice of Italy nel 2019. Il pubblico maschile ha potuto apprezzarla anche nella sensuale danza del twerking, in cui si è particolarmente distinta, diventandone la regine a livello nazionale. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->, FOTO SOCIAL IRRIVERENTE: “MANGIO ...