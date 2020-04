Coronavirus | nuovi focolai nelle Rsa di Trieste 41 gli anziani contagiati in una | almeno

Leggi su open.online

(Di sabato 18 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieAnche in Friuli Venezia Giulia le residenze sanitarie assistenziali si confermano terreno fertile per il. A, 41nella casa di riposo Hotel Fernetti sono risultati positivi al virus. Due di loro, scrive il giornale locale Il Piccolo, sono deceduti poco dopo. Ma il totale dimorti a causa del Covid-19 nella Rsa potrebbe essere più alta: altri cinque ospiti sono mortisettimane precedenti senza essere stati sottoposti a un test. Non è da escludere che, come è avvenuto in diverse Rsa nella Regione Lombardia, anche nel caso dell’Hotel Fernetti, gli operatori sanitari siano stati veicoli inconsapevoli del virus. Tra gli operatori, infatti, dieci sono attualmente in malattia. Non ci sono però informazioni ulteriori che fanno pensare che, come ...