Coronavirus, muore sindaco nel nolano, cittadini in strada per l’ultimo saluto (Di sabato 18 aprile 2020) È polemica per quanto accaduto nel comune di Saviano, provincia di Napoli. Diverse centinaia di persone si sono riversate in strada per porgere l’ultimo saluto alla sindaco Carmine Sommese, deceduto nella giornata di venerdì a causa del nuovo Coronavirus. Un episodio che, in condizioni normali, non avrebbe destato polemica ma, in stato di quarantena, e con le funzioni religiose pubbliche vietate, si rivela in realtà un fatto gravissimo. La denuncia dell’episodio L’episodio è emerso a seguito della divulgazione di video e foto sui social da parte di diversi utenti. Alcuni sono stati ripostati da cariche politiche come Francesco Emilio Borrelli che scrive: “Ci è stato segnalato un grosso assembramento per l’ultimo saluto al sindaco di Saviano deceduto per Coronavirus. Non è violando le regole che si rende ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - giovane italiano muore a soli 31 anni in Germania : era stato trasferito a Lipsia dalla Bergamasca

Coronavirus - muore sindaco di Saviano : folla in strada per il funerale. M5s : “Era medico - corteo è offesa alla sua memoria”

Kamylle - studentessa di 17 anni - muore per Coronavirus : era stata trattata con clorochina (Di sabato 18 aprile 2020) È polemica per quanto accaduto nel comune di Saviano, provincia di Napoli. Diverse centinaia di persone si sono riversate inper porgere l’ultimoallaCarmine Sommese, deceduto nella giornata di venerdì a causa del nuovo. Un episodio che, in condizioni normali, non avrebbe destato polemica ma, in stato di quarantena, e con le funzioni religiose pubbliche vietate, si rivela in realtà un fatto gravissimo. La denuncia dell’episodio L’episodio è emerso a seguito della divulgazione di video e foto sui social da parte di diversi utenti. Alcuni sono stati ripostati da cariche politiche come Francesco Emilio Borrelli che scrive: “Ci è stato segnalato un grosso assembramento per l’ultimoaldi Saviano deceduto per. Non è violando le regole che si rende ...

repubblica : Coronavirus in Lombardia, muore a 32 anni: era incinta del secondo figlio - Corriere : Il sindaco (medico) muore per Coronavirus, 200 persone ai funerali nonostante i div... - Corriere : Il sindaco (medico) muore per Coronavirus, 200 persone ai funerali nonostante i divieti - Lunababaccetto : RT @davidepollak2: #Coronavirus storia VERIFICATA: donna 62 anni cardiopatica, dolori al petto, nessun sintomo influenzale. ricoverata con… - mik_ele87 : RT @Corriere: Mary, infermiera incinta muore di Covid I medici riescono a salvare la sua bambina -