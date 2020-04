Ciclismo | Rohan Dennis forza il lockdown in Spagna | “Covid-19 può succhiarmi il c***” Ed

Leggi su oasport

(Di sabato 18 aprile 2020)non ha rispettato ilin vigore inper fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il ciclista è infatti uscito dalla sua abitazione di Girona e ha pubblicato uno scatto dal sedile anteriore della sua automobile, rivolto verso una non precisata località. L’alfiere del Team Ineos ha poi pubblicato la foto sui suoi account social, con tanto di didascalia molto scurrile: “Ho lasciato la casa. Covid19 puòil c***“. L’irlandese, Campione del Mondo a cronometro, si è poi cancellato da Instagram dopo che un suo follower gli aveva detto di non poter pubblicare certo materiale. Cyclingnews ha cercato di raggiungere il Team Ineos ma la formazione britannica non ha rilasciato commenti. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DIstefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su ...