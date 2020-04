Arcuri: «Fase 2? Non spetta a noi dirlo. Ripartire garantendo la salute» (Di sabato 18 aprile 2020) Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza coronavirus, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla Fase due Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza coronavirus, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla Fase due «In questi giorni si sono sviluppati infiniti dibattiti su due questioni: quando inizierà la Fase 2 e come si farà. Tengo subito a dire che non spetta al commissario entrare nel merito e trovare le risposte. A noi non serve sapere quando inizierà la Fase 2, noi però abbiamo un altro dovere, farci trovare pronti in qualsiasi momento il governo decida che questa Fase debba avere inizio. Dobbiamo Ripartire ma garantendo la salute e la sicurezza del numero massimo di cittadini possibile. Serve esperienza e intelligenza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Arcuri : “App fase 2 è volontaria e anonima - ci aspettiamo la usino 7 italiani su 10”

