SKAM Italia 4 arriva su Netflix e Tim Vision dal 15 maggio | Video (Di venerdì 17 aprile 2020) SKAM Italia, remake della omonima serie norvegese, ha saputo proporre la quotidianità di un gruppo di liceali romani così com’è, fuori dagli stereotipi dell’adolescenza, raccontando tematiche importanti come la solitudine, l’identità, la definizione dell’orientamento sessuale e i disordini psichici, le relazioni sentimentali, i disturbi alimentari, il sexting e la violenza giovanile. Uno show che ha saputo conquistarsi un’importante fetta di pubblico e che ha saputo guadagnarsi il rinnovo per questa stagione a furor di popolo che arriva in contemporanea sia su Netflix che su TIMVision. La quarta stagione di SKAM Italia vede protagonista Sana (Beatrice Bruschi), una ragazza Italiana di seconda generazione, musulmana praticante. Sana, dopo aver cercato negli anni, un equilibrio tra i suoi valori e quelli delle sue compagne di ... Leggi su giornalettismo Skam Italia 4 - la nuova stagione arriva il 15 maggio su Netflix e TimVision

SKAM Italia 4 arriva su Netflix e Tim Vision dal 15 maggio

Skam Italia 4 c’è la data : ma dove eravamo rimasti alla fine della terza stagione? (Di venerdì 17 aprile 2020), remake della omonima serie norvegese, ha saputo proporre la quotidianità di un gruppo di liceali romani così com’è, fuori dagli stereotipi dell’adolescenza, raccontando tematiche importanti come la solitudine, l’identità, la definizione dell’orientamento sessuale e i disordini psichici, le relazioni sentimentali, i disturbi alimentari, il sexting e la violenza giovanile. Uno show che ha saputo conquistarsi un’importante fetta di pubblico e che ha saputo guadagnarsi il rinnovo per questa stagione a furor di popolo chein contemporanea sia suche su TIM. La quarta stagione divede protagonista Sana (Beatrice Bruschi), una ragazzana di seconda generazione, musulmana praticante. Sana, dopo aver cercato negli anni, un equilibrio tra i suoi valori e quelli delle sue compagne di ...

team_world : Annunciata la data di uscita della QUARTA STAGIONE DI SKAM ITALIA su #Netflix e #TIMVision ?? ? ECCO LA DATA DI USC… - poesiebruciate : RT @aoutlentilles: non seguo più skam italia come una volta perché la s3 :/ ma non far uscire le clip è proprio un piuttosto che non fare l… - cadendonelvuoto : RT @SkamUnofficial: La notizia ha lasciato tutti un po' dispiaciuti. Purtroppo sembra che questo sia il prezzo da pagare per avere la quart… - davenziinlove : RT @mrsherbots: Venerdì 17 di un anno bisestile. Pandemia. Quarantena. Cosa potrà mai succedere? 'SKAM ITALIA. TUTTE E 10 LE PUNTATE SU N… - erosabri : RT @elech__: Wtfock: Crea un format appositamente per la Quarantena, droppa videochiamate tra i personaggi e post su instagram Skam italia:… -