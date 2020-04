Sala: “Alla riapertura Trenord e Atm avranno un problema enorme: servirà creatività per risolverlo” (Di venerdì 17 aprile 2020) Nel suo appuntamento quotidiano social con i cittadini, il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia che "Milano fa parte di C40, un'associazione che raggruppa le principali città del mondo". A capo dell'associazione c'è "Los Angeles e quindi il suo sindaco, il quale - ha aggiunto Sala - ha deciso di mettere in piedi una task force per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e l'ha affidata a me". Leggi su fanpage (Di venerdì 17 aprile 2020) Nel suo appuntamento quotidiano social con i cittadini, il sindaco di Milano Beppeannuncia che "Milano fa parte di C40, un'associazione che raggruppa le principali città del mondo". A capo dell'associazione c'è "Los Angeles e quindi il suo sindaco, il quale - ha aggiunto- ha deciso di mettere in piedi una task force per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e l'ha affidata a me".

BeppeSala : Risposte sociali, cooperazione, fondi europei diretti alle città e solidarietà. Con le colleghe Sindache @AdaColau… - mariasole813 : RT @EmilioBerettaF1: Sala: 'La Lega in due giorni dal terrore al liberi tutti. Più test e meno slogan' - marialetiziama9 : RT @monikindaaaa: Di nuovo Guardia di Finanza alla Regione Lombardia, di nuovo il Sindaco #Sala attacca #Fontana, niente si attacca chi lav… - brunasaracco : RT @EmilioBerettaF1: Sala: 'La Lega in due giorni dal terrore al liberi tutti. Più test e meno slogan' - BrunaGueze : RT @EmilioBerettaF1: Sala: 'La Lega in due giorni dal terrore al liberi tutti. Più test e meno slogan' -

Ultime Notizie dalla rete : Sala “Alla Test anticorpi coronavirus, Burioni: utili, ma non fidatevi di quelli online Corriere della Sera