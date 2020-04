Sacerdote fermato in auto evita la multa | “Vado a fare un esorcismo” Ma l’arcidiocesi

MakeDavero : Eh....beh... Il Maligno mica se po' fá aspettá...! - AvvPrisco : RT @_DAGOSPIA_: NOVARA, UN SACERDOTE FERMATO AI CONTROLLLI EVITA LA MULTA: 'STO ANDANDO A FARE UN ESORCISMO' - micontengo : NOVARA, UN SACERDOTE FERMATO AI CONTROLLLI EVITA LA MULTA: 'STO ANDANDO A FARE UN ESORCISMO' - GiuseppeBrandon : PASS PER L'ESORCISTA NOVARA, UN SACERDOTE FERMATO AI CONTROLLLI EVITA LA MULTA: 'STO ANDANDO A FARE UN ESORCISMO' - giemme68 : Nessun commento... #coronavirus #autocertificazione #esoricismo “Vado a fare un esorcismo”. E il prete fermato in a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sacerdote fermato

In provincia di Vercelli un sacerdote fermato dalla polizia ha detto di essere un esorcista ma dalla diocesi... Giallo nel Vercellese dove una delle tante storie nella storia dell’epidemia da ...È un giallo la vicenda di un sacerdote fermato ieri dalla polizia locale ad Arborio, un piccolo centro nel Vercellese, mentre transitava in auto in una via del paese. Agli agenti, il prete ha ...