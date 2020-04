Riconversione e ristrutturazione dei vigneti: arriva la proroga per le Misure regionali (Di venerdì 17 aprile 2020) “La Regione Campania ha accolto la richiesta di CIA, Imprese Agricole, di proroga di ristrutturazione e Riconversione dei vigneti”. A darne notizia è Alessandro Mastrocinque, presidente di CIA Campania, commentando la nota della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali dello scorso 10 aprile, riguardante proprio le deroghe e proroghe conseguenti l’emergenza COVID-19 per la misura della ristrutturazione e della Riconversione vigneti del PNS Vino. “Inoltre è stata accolta dal Ministero per l’Agricoltura la proroga per la richiesta di nuovi impianti vigneti”, ha proseguito il Presidente di CIA Campania. “Ma non basta – conclude Mastrocinque sottolineando un nuovo allarme – siamo ancora in attesa della misura vendemmia verde, la distillazione di crisi, e il riconoscimento dello stato di crisi a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 aprile 2020) “La Regione Campania ha accolto la richiesta di CIA, Imprese Agricole, dididei”. A darne notizia è Alessandro Mastrocinque, presidente di CIA Campania, commentando la nota della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali dello scorso 10 aprile, riguardante proprio le deroghe e proroghe conseguenti l’emergenza COVID-19 per la misura dellae delladel PNS Vino. “Inoltre è stata accolta dal Ministero per l’Agricoltura laper la richiesta di nuovi impianti”, ha proseguito il Presidente di CIA Campania. “Ma non basta – conclude Mastrocinque sottolineando un nuovo allarme – siamo ancora in attesa della misura vendemmia verde, la distillazione di crisi, e il riconoscimento dello stato di crisi a ...

