Paolo Bonolis contro Mediaset | Gaffe TGcom24: il presentatore non perdona (Di venerdì 17 aprile 2020) Paolo Bonolis pungola ancora una volta Mediaset, colpendo ora TGcom24 e un suo grossolano errore nella notizia della morte di Luis Sepùlveda. Una vera e propria faida quella oramai aperta tra Paolo Bonolis e Mediaset. Il presentatore, a quanto pare sempre più convinto di navigare verso Mamma Rai, proprio non condivide le recenti scelte di … L'articolo Paolo Bonolis contro Mediaset Gaffe TGcom24: il presentatore non perdona è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Paolo Bonolis prossimo conduttore del Festival? Parla lui..

“Mia moglie mi ha coperto gli occhi” : Paolo Bonolis in difficoltà - la Bonas di Avanti un altro provocante nel backstage [FOTO]

Paolo Bonolis diventa nonno : la figlia Martina Anne è incinta (Di venerdì 17 aprile 2020)pungola ancora una volta, colpendo orae un suo grossolano errore nella notizia della morte di Luis Sepùlveda. Una vera e propria faida quella oramai aperta tra. Il, a quanto pare sempre più convinto di navigare verso Mamma Rai, proprio non condivide le recenti scelte di … L'articolo: ilnonè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

jetblackvlodo : RT @BitchMaSuprema: «Universitari in tempo di quarantena» ?Olio su tela Pinacoteca di Brera Autore: Paolo Bonolis - BitchMaSuprema : RT @BitchMaSuprema: «Universitari in tempo di quarantena» ?Olio su tela Pinacoteca di Brera Autore: Paolo Bonolis - BROWVN84s : RT @BitchMaSuprema: Cosa fa Paolo Bonolis con un cavo elettrico in mano? IL CONDUTTORE. - infoitcultura : Paolo Bonolis cambia lavoro, la confessione inaspettata del conduttore di Avanti un altro - infoitcultura : Paolo Bonolis, la confessione sul figlio Stefano: “Per lui ho sofferto” -