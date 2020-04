Mes | voto Parlamento Ue | sì recovery bond Vestager “Salva-Stati può essere un aiuto”

borghi_claudio : Anche alla capigruppo del Senato con voto decisivo del M5S si impedisce di votare (nb, come si e' SEMPRE fatto) una… - Mov5Stelle : Basta un minuto per spiegare la differenza tra MES e Coronabond. Ah, tra l'altro quei geni della Lega, che dicono… - M5S_Europa : La #Lega, per giustificare il voto contrario agli #Eurobond in Parlamento UE, sostiene di non averne mai voluto la… - palmalasi : RT @Mov5Stelle: Basta un minuto per spiegare la differenza tra MES e Coronabond. Ah, tra l'altro quei geni della Lega, che dicono di esser… - Albysan4 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Nessun commento sul voto contro i coronabond dei suoi alleati Lega e FI? Il M5S ha… -

Mes voto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mes voto