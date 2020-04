Meghan Markle e Harry beneficenza a Las Vegas | distribuiscono i pasti a West Hollywood

(Di venerdì 17 aprile 2020)e il principehanno deciso di darsi da fare e aiutare le persone in difficoltà in questo momento di crisi. Secondo il rotocalco ET, la coppia si è unita...

Il principe Harry e Meghan Markle hanno detto addio alla vita reale, ma ciò non significa che abbiano smesso di aiutare e servire la comunità, soprattutto in questi tempi difficili di pandemia globale ...Il principe Harry e Meghan Markle stanno vivendo come un sogno il loro addio alla casa reale britannica: sarà per questo che hanno deciso di acquistare una fantastica villa in California, sulle ...