L’aceto | un alleato per disinfettare e pulire

(Di venerdì 17 aprile 2020) È un ingrediente capace di accompagnare e condire ricette dal sapore intenso. Ma l’aceto è anche un efficace antibatterico, riconosciuto dalla tradizione popolare antica, così come dalle ricerche scientifiche più rigorose. Le proprietà antibatteriche dell’aceto sono già conosciute e apprezzate da migliaia di anni. I Romani lo utilizzavano nelle campagne militari perle ferite e, durante le epidemie che hanno segnato la storia, come la peste nera e il colera, nell’aceto i medici immergevano le mani prima e dopo le visite ai malati, per contenere la diffusione del contagio. L’aceto ha effettivamente un «pronunciato e preciso» effetto disinfettante sui vibrioni del colera, oltre che su altri germi patogeni intestinali: lo ha confermato Franco Mecca, professore ordinario di Chimica e autore ...