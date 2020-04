Joseildo è un infermiere che è costretto a dormire sul terrazzo durante tutta la

Leggi su bigodino

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il personale medico nella pandemia COVID-19 è il più esposto alle infezioni. E a loro volta, i lavoratori di questo settore rischiano di infettare le loro famiglie, motivo per cui un’responsabile in Brasile, sacrifica la sua vita normale e rinuncia ai comfort di casa sua per proteggere sua madre.Da Silva Batista, era un bambino di origini molto modeste, ma grazie ai suoi sforzi è riuscito a costruirsi una vita dignitosa. Alto ben due metri, divenne un modello ed un portiere per alcune squadre di calcio: Vitória da Bahia, Santa Cruz, Sport e Campinense. Alla fine, decise di diventare un tecnico infermieristico, ma non avrebbe mai immaginato che avrebbe dovuto vivere la dura esperienza che oggi tutti noi siamo chiamati ad affrontare. “Ho sognto di essere un ...