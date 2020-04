Il GELO di metà aprile

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) La prima parte di settimana è stata tutt'altro che primaverile. Come ben saprete, visto che l'argomento è stato ampiamente discusso, una possente irruzione fredda - direttamente dal Circolo Polare Artico - piombava improvvisamente sull'Europa centro orientale. Il fronte freddo, esteso migliaia di chilometri, è stato fulmineo e nel suo passaggio ha provocato un vero e proprio tracollo delle temperature. Stiamo parlando di cali di circa 25°C, considerando il gradiente termico registrato tra le massime di Pasquetta e le minime delle successive 24 ore. L'aria fredda, come si evince dall'immagine allegata, ha avuto modo di depositarsi al suolo innescando estese e violente gelate. Era stato detto, le gelate avrebbero rappresentato probabilmente il problema più grave in assoluto e leggendo i valori registrati nelle prime ore della giornata del 15 ...