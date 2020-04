Giovanni Ciacci fa una rivelazione imbarazzante: “Mi manca il ses*o” (Di venerdì 17 aprile 2020) Giovanni Ciacci quarantena coronavirus fa delle rivelazioni imbarazzanti: “Mi manca il ses*o” Giovanni Ciacci, volto noto di Detto Fatto, è stato intervistato da DiLei. Il conduttore dalla particolare barba blu ha colto l’occasione per smentire le voci che parlano di chiusura del suo programma Vite da copertina e per raccontarci della sua quarantena solitaria. Si perché Giovanni Ciacci ci ha raccontato di star trascorrendo solo questa quarantena e rivela: “E’ dura, durissima, ma andiamo avanti e rispettiamo le regole” poi aggiunge: “A me manca molto il ses*o. Non avendo io un rapporto stabile, ho varie “attività”. E devo dire che mancano molto, non lo avrei mai pensato che mi sarebbe mancato così tanto. Per ovviare a questa mancanza, aspetto, cucino e pulisco sul pulito“. Sempre a proposito ... Leggi su lanostratv Torna Vite da copertina - lo show di Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno non verrà cancellato

