Coronavirus: i fratelli Bennato scrivono una canzone per il futuro (Di venerdì 17 aprile 2020) Edoardo ed Eugenio Bennato insieme contro il momento difficile che l’umanità sta vivendo a causa del Coronavirus. I due fratelli, uniti nella musica, hanno scritto un brano a 4 mani, che parla di questi giorni, costretti a in casa, a fare i conti con noi stessi. Ma parla anche del domani, del sogno di un futuro in cui torneremo a riassaporare le libertà che fino a qualche settimana fa davamo per scontate. Il brano si intitola La Realtà Non Può Essere Questa ed è appunto un grido di speranza, che accomuna tutta l’Italia, ma anche l’umanità. Il proventi, come annunciano i due fratelli su YouTube, saranno devoluti all’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi – Cotugno – C.T.O.) di Napoli. Una canzone per sentirsi più vicini Nel pieno della quarantena e dell’isolamento forzato, la musica ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - sei fratelli medici : tutti in trincea contro il Covid-19

Edoardo ed Eugenio Bennato insieme contro il momento difficile che l’umanità sta vivendo a causa del Coronavirus. I due fratelli, uniti nella musica, hanno scritto un brano a 4 mani, che parla di ...

La Meloni riunisce la task force dell'economia: "No alla desertificazione dell'Italia" (VIDEO)

"No alla desertificazione dell'economia italiana". E' questo il senso dell'iniziativa presa dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che nei giorni più complicati per l'Italia - con il Paese ...

