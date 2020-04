Coronavirus e didattica a distanza: bimbo deve fare un chilometro per trovare la rete, interviene il governo (Di venerdì 17 aprile 2020) “Tutto e’ bene quel che finisce bene! Giulio da oggi ha una connessione in casa e potra’ seguire le lezioni senza dover camminare ogni giorno un chilometro per trovare la rete. Sono felice, mi sono impegnata fin da subito per risolvere questo problema e ce l’abbiamo fatta“. Lo scrive la viceministra all’Istruzione Anna Ascani in un post facebook. “Un ringraziamento all’istituto comprensivo Pietro Aldi di Manciano (Grosseto) – aggiunge Ascani –, alla dirigente scolastica Anna Carbone e ad Eolo, che in pochissimo tempo ha inviato i tecnici per dare la possibilita’ a questo studente di ‘accorciare le distanze‘”L'articolo Coronavirus e didattica a distanza: bimbo deve fare un chilometro per trovare la rete, interviene il governo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus e scuole chiuse : «Con la didattica a distanza rientro in massa di docenti da aspettative - part time o malattie»

Grazie ad una commissione, guidata da Patrizio Bianchi, il Governo sta lavorando per la riapertura e anche per modulare ed innovare la scuola, poiché le modalità didattiche non potranno essere ...

Ecco quindi che il Ministero dell’Università e della Ricerca non esclude che la didattica possa continuare in modalità telematica almeno fino al gennaio 2020, quando tra l’altro si spera sia stato ...

