Coronavirus, 149 immigrati in quarantena sulla nave Rubattino: camera di biocontenimento a bordo, “ospedali pronti per ricoveri” (Di venerdì 17 aprile 2020) I 149 migranti a bordo della nave Alan Kurdi sono in procinto di essere trasbordati sul traghetto Rubattino della Tirrenia, dove saranno sottoposti al tampone dal personale della Croce Rossa e resteranno in quarantena in attesa di essere poi redistributi tra i paesi della Ue. Le due navi sono a circa un miglio dal porto di Palermo, in attesa del via al trasbordo. I dettagli dell’operazione sono stati decisi nel corso di un incontro tra il prefetto di Palermo, il sindaco, i responsabili della Croce Rossa, dell’Asp e della Protezione Civile. I 149 migranti erano stati soccorsi circa due settimane fa nel Mediterraneo dalla nave della Ong tedesca Sea Eye che in questi giorni e’ rimasta in navigazione al largo delle coste siciliane, in attesa delle decisioni del governo italiano. Ieri, su richiesta della ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti Spallanzani : 149 pazienti - 20 seri

Fino a ieri i migranti a bordo erano 149 (una persona era stata evacuata lo scorso 10 aprile ... per via dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Ieri, su richiesta della ministra delle ...

