Cassazione | Gli atei hanno gli stessi diritti dei fedeli

Leggi su repubblica

(Di venerdì 17 aprile 2020) Accolto un ricorso dell'Unionee agnostici razionalisti (Uaar) in un giudizio civile promosso dall'associazione contro il Comune di Verona che nel 2013 non aveva dato l'autorizzazione ad affiggere 10 manifesti con la parola "Dio", con la D in stampatello barrata con una...