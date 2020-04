Benatia | «Via dalla Juve per Allegri | mi ha preso in giro»

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il difensore, exntus, ha svelto i motivi dell’addio al club bianconero. Ecco le parole disu MaxMedhi, difensore dell’Al-Duhail, ex calciatore dellantus, ha rilasciato un’intervista a Goal.com, parlando dell’addio ai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SUNTUS NEWS 24 L’ADDIO ALLA– «è un grande allenatore ed è una grande persona. Non avevo problemi né con lui né con nessun altro. Ma mi ha fatto delle promesse che non ha mantenuto. In ritiro, negli States, il mister mi disse che sarei partito titolare con Chiellini. E che Bonucci avrebbe dovuto guadagnarsi il posto. Leo è un campione, però era previsto che iniziassi io e, magari, al primo errore avrebbe potuto giocare un altro al mio posto. Com’è giusto che ...

In diretta a TeleRadioStereo questo pomeriggio c'è stato l'ex difensore di Roma, Bayer Monaco e Juventus Medhi Benatia. Queste le sue parole ... È una cazzata dire che me ne sono voluto andare via, ho ...