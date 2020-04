SportMediaset | l’Inter pronto a offrire a Mertens un biennale a 6 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 aprile 2020) Con il passare dei giorni appare sempre più probabile che l’accordo raggiunto dacon il presidente De Laurentiis a pranzo al Vesuvio per il rinnovo potrebbe non arrivare alla firma. Già si parla infatti del ritrovato interesse dell’Inter per l’attaccante belga eha offerto maggiori informazioni sull’offerta L’Inter è disposta aunda 6più un’opzione per un eventuale terzo anno. Praticamente un milione in più rispetto alla cifra proposta dal Napoli, ma senza legare 500.000 euro a stagione al rendimento e soprattutto senza il vincolo dei diritti d’immagine che esiste per gli azzurri. Esiste poi il problema della multe che De Laurentiis ha stabilito per l’ammutinamento dopo Napoli-Salisburgo:ne ha parlato con il presidente, ma quel problema ...