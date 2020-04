Sconto sui vini pregiati e mascherine in regalo: la mano tesa delle Cantine La Fortezza (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorrecuso (Bn) – In un momento complicato come quello che stiamo vivendo, è facile farsi prendere dalla paura e dalla sconforto. Farsi travolgere dai numeri, dai bollettini e da tutto ciò che questo coronavirus sta portando in dote dall’inizio della pandemia. Il popolo italiano si è stretto, si è unito ancora di più, ogni mano tesa ha trovato dall’altra parte un’altra pronta a stringerla perché, si sa, gli italiani non si abbattono mai. Sanno che l’unione fa la forza e che insieme si può sconfiggere ogni male. E’ un periodo nel quale è la solidarietà a fare la differenza. Chi ha di più mette a disposizione i propri beni per aiutare chi, invece, sta vivendo difficoltà più grandi del normale. Il coronavirus sta modificando le abitudini di ... Leggi su anteprima24 Serie A - per le Tv ipotesi sconto sui diritti 2020/21

Rebic riscattato dal Milan?/ Calciomercato - i rossoneri cercano sconto sui 25 milioni

Coronavirus - uno sconto extra sui buoni spesa : da Conad a Selex - la grande distribuzione accoglie la richiesta del Governo (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorrecuso (Bn) – In un momento complicato come quello che stiamo vivendo, è facile farsi prendere dalla paura e dalla sconforto. Farsi travolgere dai numeri, dai bollettini e da tutto ciò che questo coronavirus sta portando in dote dall’inizio della pandemia. Il popolo italiano si è stretto, si è unito ancora di più, ogniha trovato dall’altra parte un’altra pronta a stringerla perché, si sa, gli italiani non si abbattono mai. Sanno che l’unione fa la forza e che insieme si può sconfiggere ogni male. E’ un periodo nel quale è la solidarietà a fare la differenza. Chi ha di più mette a disposizione i propri beni per aiutare chi, invece, sta vivendo difficoltà più grandi del normale. Il coronavirus sta modificando le abitudini di ...

StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: ? #plusSapienza: Gli #studentiSapienza hanno uno sconto speciale sui biglietti del @Teatro7roma ?? - SapienzaRoma : ? #plusSapienza: Gli #studentiSapienza hanno uno sconto speciale sui biglietti del @Teatro7roma ??… - CaFoscariAlumni : Se la musica classica è la tua passione, ti segnaliamo i podcast del @BruZane; una raccolta di concerti e lezioni g… - Borderline_24 : #Coronavirus, a #Bari buoni sconto venduti sui social: 'Non regalo' - hunthertornado : RT @Eppendorf_AG: Ordinazione online! Inserisci Ep15 per uno sconto del 15% sui materiali di consumo. Valido fino al 30.04.2020, non cumula… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconto sui UNICT – Sconto del 27% su libri universitari: c’è la proroga Liveunict | Magazine sull'Università di Catania Google Stadia lancia offerte sui giochi con sconti fino al 67%

Tra le caratteristiche più interessanti dell’abbonamento a Stadia Pro c’è soprattutto la possibilità di usufruire di sconti molto importanti per alcuni dei giochi della piattaforma gaming di Big G.

Offerte Xiaomi: tapis roulant e aspirapolvere senza fili ad un prezzo speciale

L'offerta sarà valida fino al 20 aprile. Il miglior modo di esorcizzare le giornate in una lunga quarantena è acquistare online, approfittando degli sconti sui prodotti che desideriamo da tanto tempo.

Tra le caratteristiche più interessanti dell’abbonamento a Stadia Pro c’è soprattutto la possibilità di usufruire di sconti molto importanti per alcuni dei giochi della piattaforma gaming di Big G.L'offerta sarà valida fino al 20 aprile. Il miglior modo di esorcizzare le giornate in una lunga quarantena è acquistare online, approfittando degli sconti sui prodotti che desideriamo da tanto tempo.