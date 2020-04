Palermo, “ti do con il legno visto che la scarpa non la senti”: così venivano vessati gli anziani in casa di riposo. E una donna tentò il suicidio (Di giovedì 16 aprile 2020) Botte e umiliazioni, senza neppure un accenno al coronavirus. Da quasi due mesi l’emergenza ha stravolto le vita dell’intero Paese, ma all’interno della casa di risposo Bell’Aurora, la pandemia più discussa al mondo era rimasta completamente sconosciuta. Una struttura fatiscente, portata avanti da operatori impiegati in nero e l’elenco degli ospiti mai consegnato al comune di Palermo. Nessuna protezione né distanziamento sociale e un lungo via vai di persone esterne alla gestione della struttura, ripresi dalle microspie, incuranti di ogni prescrizione prevista per il contrasto al virus. Anche dopo il decesso di una signora di 86 anni, alla quale l’amministratrice Maria Cristina Catalano, arrestata insieme ad altre cinque persone accusate di maltrattamenti, “in più occasioni le aveva augurato la morte, ingiuriandola e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 aprile 2020) Botte e umiliazioni, senza neppure un accenno al coronavirus. Da quasi due mesi l’emergenza ha stravolto le vita dell’intero Paese, ma all’interno della casa di risposo Bell’Aurora, la pandemia più discussa al mondo era rimasta completamente sconosciuta. Una struttura fatiscente, portata avanti da operatori impiegati in nero e l’elenco degli ospiti mai consegnato al comune di. Nessuna protezione né distanziamento sociale e un lungo via vai di persone esterne alla gestione della struttura, ripresi dalle microspie, incuranti di ogni prescrizione prevista per il contrasto al virus. Anche dopo il decesso di una signora di 86 anni, alla quale l’amministratrice Maria Cristina Catalano, arrestata insieme ad altre cinque persone accusate di maltrattamenti, “in più occasioni le aveva augurato la morte, ingiuriandola e ...

