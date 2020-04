Mes, il centrodestra si spacca. Salvini: “Berlusconi a favore? Errore accodarsi a Prodi, Renzi, Zingaretti. Ue finirà per privatizzare la sanità” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il primo problema sul Mes, Matteo Salvini e Giorgia Meloni ce l’hanno in casa. Perché mentre riempiono televisioni e pagine Facebook con gli slogan contro il ricorso al fondo salva-Stati, chi invece sostiene il Meccanismo europeo di stabilità è lo stesso alleato Silvio Berlusconi. Che non a caso nel 2011, quando era al governo con la Lega e la stessa Meloni era ministra, firmò per istituirlo. La spaccatura in casa del centrodestra questa volta è netta e sembra difficile che dalle due posizioni, diametralmente opposte, possa emergere una soluzione condivisa. “Telefonerò a Berlusconi, penso che sul Mes sia stato mal consigliato”, ha detto oggi Salvini in una conferenza stampa su Facebook. “Penso che sia un Errore accodarsi supinamente alle dichiarazioni di Prodi, di Renzi, di Zingaretti”. Perché, ha aggiunto, ... Leggi su ilfattoquotidiano Mes - il centrodestra si spacca. Salvini : “Berlusconi a favore? Errore accodarsi a Prodi - Renzi - Zingaretti. Ue finirà per privatizzare la nostra sanità”

