Mark Ruffalo: "Vorrei vedere Hulk e Wolverine far squadra" (Di giovedì 16 aprile 2020) Mark Ruffalo, grande fan dei fumetti degli X-Men, sogna un futuro in cui il suo Hulk e Wolverine combattono fianco a fianco. Mark Ruffalo pensa al futuro di Hulk ed esprime un desiderio: vedere il suo eroe verde fare team con Wolverine, di cui è grande fan come dei fumetti degli X-Men. L'attore ammette però di non sapere se e quando rivedremo Hulk nell'MCU. Di recente Mark Ruffalo ha dichiarato a Variety: "Non c'è niente completamente definito quando viene fatto un accordo. Si parla di avere Banner/Hulk in una serie Disney+, She-Hulk. Se ne verrà fuori qualcosa di buono, sarebbe davvero interessante, ma per il momento è tutto in discussione". Mark Ruffalo ammette che gli piacerebbe molto seguire le orme dei colleghi ... Leggi su movieplayer Thor : Ragnarok - Mark Ruffalo parla di una scena tagliata e l'incidente con i kiwi

Mark Ruffalo - in sfida per il tenente Colombo - punta anche ad Agatha Christie

