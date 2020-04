Locuste in Africa, la seconda invasione sarà «20 volte peggio» (Di giovedì 16 aprile 2020) Nuovi sciami di locuste tornano a minacciare l’Africa orientale: un numero crescente di insetti si sta riversando nel nord e nel centro del Kenya, in Uganda, in Etiopia e in Somalia e, secondo le stime, questa calamità potrebbe essere 20 volte peggiore dell’ondata di due mesi fa. Le Nazioni Unite parlano di «una minaccia allarmante e senza precedenti» per la sicurezza alimentare e la sussistenza nella regione: uno sciame di poco più di un terzo di 2,5 chilometri quadrati può mangiare la stessa quantità di cibo, in un solo giorno, che può nutrire 35.000 persone. Gli insetti seguono le piogge primaverili, alla ricerca di colture e di altra vegetazione: possono spostasi di circa 145 chilometri al giorno. Leggi su vanityfair In Africa orientale le locuste ritornano più affamate di prima

Non solo Covid-19. Dieci Paesi africani invasi dalle locuste : 25 milioni a rischio fame

Nuovi sciami di locuste tornano a minacciare l'Africa orientale:

Così come già noto, da qualche settimana l'area più orientale dell'Africa – dalla Somalia al Kenya – è stata colpita da una forte e distruttiva invasione di locuste. Miliardi di esemplari hanno invaso ...

