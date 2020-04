La tenerezza che è in te

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 16 aprile 2020) Lache è in te Di Vincenzo Calafiore 15 Aprile 2020 Udine “ Tu persa, il collo torto verso il cielo,ti guardo. E guardo così, con la stessa, la stessa nostalgia,la stessa tristezza mentre facciamo l’amore. Dopo sappiamo di perderci per ritrovarsi nuovamente nei sogni…” Vincenzo Calafiore Voi non conoscete né sapete di quale amore io parlo. Io parlo di lei … dell’amore. Ogni parte della sua anima mi è cara, come la mia; io l’amo così, infelice e indifesa, il suo esistere è e sarà il mio tesoro, e come tale sarà per sempre. Se lei non è felice, troverà le ...