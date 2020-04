Intesa Sanpaolo e Calzedonia distribuiscono 11 mila indumenti intimi ai pazienti Covid-19 (Di giovedì 16 aprile 2020) Intesa Sanpaolo in collaborazione con il gruppo Calzedonia distribuisce 11 mila indumenti intimi a pazienti Covid-19 ricoverati in ospedale. L’iniziativa, nata nell’ambito del progetto di Intesa Sanpaolo “Golden Links: i legami sono oro”, prevede la consegna dei capi in alcuni ospedali della Lombardia e del Veneto. In questi giorni la donazione degli indumenti ha coinvolto gli ospedali di Bergamo, Brescia, Cremona e Padova. Con precisione, gli ospedali interessati sono il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Spedali Civili di Brescia, Ospedale di Cremona, di Oglio Po e Nuovo Robbiani di Soresina in provincia di Cremona e l’Azienda Ospedale – Università di Padova. Parte dei capi è stata acquistata da Intesa Sanpaolo, parte è donata dal Gruppo Calzedonia. In questo momento di emergenza sanitaria, Intesa Sanpaolo ha così deciso di ... Leggi su linkiesta Coronavirus - da Intesa Sanpaolo e Calzedonia 11mila capi intimi per pazienti ospedali

Al via crowdfunding contro povertà infantile a Milano di Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo

