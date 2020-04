Francesca Manzini si fidanza in videochat durante la quarantena (Di giovedì 16 aprile 2020) La bella Francesca Manzini ha detto si nuovo sì all’amore in un contesto ed in una modalità indubbiamente inusuale. L’imitatrice infatti si fidanza durante la quarantena in videochat dopo la fine della storia d’amore con Juan Martin Fagiani. Dopo aver terminato una relazione durata molto poco con Juan Martin Fagiani, Francesca Manzini ha di nuovo aperto il suo cuore ai sentimenti belli e profondi. L’ex conduttrice di Striscia la Notizia, storico programma di Antonio Ricci, confessa di aver ritrovato l’amore grazie a Christian Vitelli, conosciuto in un modo indubbiamente inaspettato ed insolito. Ma come si sono conosciuti Francesca Manzini e Christian Vitelli? In questo momento che dura ormai da più di un mese la possibilità di socializzare e conoscere qualcuno uscendoci assieme è impossibile ecco perché ... Leggi su bigodino Francesca Manzini cambia vita : in quarantena la videochiamata inaspettata

Francesca Manzini e Christian Vitelli fidanzati/ "Conosciuti in videochiamata" Chiara Giordano "solo tu puoi"

Francesca Manzini si fidanza in quarantena - l’amore con Christian Vitelli nato in videochat (Di giovedì 16 aprile 2020) La bellaha detto si nuovo sì all’amore in un contesto ed in una modalità indubbiamente inusuale. L’imitatrice infatti silaindopo la fine della storia d’amore con Juan Martin Fagiani. Dopo aver terminato una relazione durata molto poco con Juan Martin Fagiani,ha di nuovo aperto il suo cuore ai sentimenti belli e profondi. L’ex conduttrice di Striscia la Notizia, storico programma di Antonio Ricci, confessa di aver ritrovato l’amore grazie a Christian Vitelli, conosciuto in un modo indubbiamente inaspettato ed insolito. Ma come si sono conosciutie Christian Vitelli? In questo momento che dura ormai da più di un mese la possibilità di socializzare e conoscere qualcuno uscendoci assieme è impossibile ecco perché ...

bnotizie : Francesca Manzini presenta il nuovo fidanzato: ecco Christian Vitelli - bnotizie : Francesca Manzini presenta il nuovo fidanzato: ecco Christian Vitelli - Noovyis : (“Mi hai cambiato la vita”. Francesca Manzini presenta il nuovo fidanzato ed è boom di like: ecco Christian) Playh… - zazoomblog : Francesca Manzini si fidanza in quarantena l’amore con Christian Vitelli nato in videochat - #Francesca #Manzini… - bnotizie : Francesca Manzini trova l`amore in quarantena: interviene Chiara Giordano -