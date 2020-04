Francesca Manzini si fidanza in quarantena, l’amore con Christian Vitelli nato in videochat (Di giovedì 16 aprile 2020) A breve distanza dalla fine della storia con Juan Martin Fagiani, la conduttrice di Striscia la Notizia ed ex volto di Amici Celebrities ha già trovato un nuovo amore, nonostante l'isolamento: si è legata a Christian Vitelli, nome legato al mondo del doppiaggio, che ha conosciuto in videochiamata grazie alla sorella. Ora, lui l'ha raggiunta per vivere insieme durante il lockdown. Leggi su fanpage “Mi hai cambiato la vita”. Francesca Manzini presenta il nuovo fidanzato ed è boom di like : ecco Christian

Francesca Manzini rivelazione inaspettata : “Mi hai cambiato la vita”

Francesca Manzini trova l’amore in quarantena : “Mi hai cambiato la vita” (Di giovedì 16 aprile 2020) A breve distanza dalla fine della storia con Juan Martin Fagiani, la conduttrice di Striscia la Notizia ed ex volto di Amici Celebrities ha già trovato un nuovo amore, nonostante l'isolamento: si è legata a, nome legato al mondo del doppiaggio, che ha conosciuto in videochiamata grazie alla sorella. Ora, lui l'ha raggiunta per vivere insieme durante il lockdown.

bnotizie : Francesca Manzini trova l`amore in quarantena: interviene Chiara Giordano - Italia_Notizie : Francesca Manzini: 'Ho salvato la vita a mia madre' - bnotizie : La madre di Francesca Manzini in ospedale per un intervento, la conduttrice: È fuori pericolo - bnotizie : Francesca Manzini, il messaggio dell`ex conduttrice di Striscia la Notizia allarma tutti - bnotizie : Francesca Manzini, il messaggio dell`ex conduttrice di Striscia la Notizia allarma tutti -