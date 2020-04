Dimesso a Cremona 18enne Mattia, ricoverato per Covid: “È stata una dura lotta: ho avuta paura” (Di giovedì 16 aprile 2020) È stato Dimesso dall'ospedale di Cremona dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al Coronavirus il 18enne Mattia, il più giovane paziente del nosocomio lombardo. Ai giornalisti nella piccola conferenza stampa organizzata all'uscita dall'ospedale a raccontato di aver avuto paura, in particolare quando è stato intubato, e di aver capito che avrebbe dovuto affrontare una grande lotta per la sua vita. Leggi su fanpage LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Dimesso a Cremona il giovane Mattia di 18 anni (Di giovedì 16 aprile 2020) È statodall'ospedale didove eradopo essere risultato positivo al Coronavirus il, il più giovane paziente del nosocomio lombardo. Ai giornalisti nella piccola conferenza stampa organizzata all'uscita dall'ospedale a raccontato di aver avuto paura, in particolare quando è stato intubato, e di aver capito che avrebbe dovuto affrontare una grandeper la sua vita.

rtl1025 : ?? 'Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lott… - Lalellina : RT @rtl1025: ?? 'Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che do… - amorsisulcuore : RT @rtl1025: ?? 'Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che do… - Violly11 : RT @rtl1025: ?? 'Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che do… - leggoit : Dimesso Mattia, il 18enne di Cremona: «Quando mi hanno intubato ho avuto paura. L'avevo sottovalutato» -