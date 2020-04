Detersivo della nonna per pavimenti lucidissimi e profumati a lungo (Di giovedì 16 aprile 2020) Detersivo per pavimenti fai da te: profumo e brillantezza in pochi step! I consigli delle nonne possono sempre tornarci utili in diversi momenti anche nelle pulizie domestiche. Ecco come preparare un Detersivo per i pavimenti super profumato ed economico. Detersivo per pavimenti fai da te, ingredienti: Per fare in casa il Detersivo dei pavimenti serviranno: 3-4 litri di acqua calda da rubinetto (non dovrà ne essere fredda e nemmeno bollente) 200 ml di aceto di vino bianco 200 ml di alcool denaturato a 90 gradi Sapone di Marsiglia (in saponetta) Qualche goccia di olio essenziale dell’aroma che più vi piace. Servirà anche: Un secchio con il suo mocio Una tazza o un bicchiere per misurare la giusta quantità di aceto e di alcool Un paio di guanti. Come preparare il Detersivo per i pavimenti della nonna Riempire il secchio con l’acqua calda, dovrete ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 16 aprile 2020)perfai da te: profumo e brillantezza in pochi step! I consigli delle nonne possono sempre tornarci utili in diversi momenti anche nelle pulizie domestiche. Ecco come preparare unper isuper profumato ed economico.perfai da te, ingredienti: Per fare in casa ildeiserviranno: 3-4 litri di acqua calda da rubinetto (non dovrà ne essere fredda e nemmeno bollente) 200 ml di aceto di vino bianco 200 ml di alcool denaturato a 90 gradi Sapone di Marsiglia (in saponetta) Qualche goccia di olio essenziale dell’aroma che più vi piace. Servirà anche: Un secchio con il suo mocio Una tazza o un bicchiere per misurare la giusta quantità di aceto e di alcool Un paio di guanti. Come preparare ilper iRiempire il secchio con l’acqua calda, dovrete ...

Ultime Notizie dalla rete : Detersivo della Detersivo della nonna per pavimenti lucidissimi e profumati a lungo NonSoloRiciclo Anzio, ‘Cittadini generosi per Cittadini bisognosi’: la spesaSOSpesa già consegnata a 46 famiglie

Inoltre risultano utili anche i seguenti prodotti: pannolini, prodotti per l’igiene dei bambini, saponi, detersivi, disinfettanti. I prodotti donati saranno ritirati dagli operatori delle associazioni ...

Come preparare detersivi ecologici a casa

Prendersi cura della salute del pianeta è un modo per sostenere e preservare l’ambiente ... in realtà utilizzare prodotti naturali al posto di quelli chimici può ridurre il livello d’inquinamento.

