Coronavirus, l’app per localizzare i contagiati al via in Toscana (Di giovedì 16 aprile 2020) La Toscana è la prima regione a utilizzare l’app dedicata al Coronavirus che serve per localizzare i contagiati ma manca ancora il via libera del garante. L’app per geolocalizzare i positivi al Coronavirus si chiama #acasainsalute ed è stata sviluppata dal dipartimento di Sanità toscano. Infatti la prima regione a metterla a punto è stata … L'articolo Coronavirus, l’app per localizzare i contagiati al via in Toscana proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Come comprare gli occhiali durante la quarantena per il Coronavirus? Thema Optical lancia l’App VEA

Coronavirus : l’approccio ‘test per tutti’ può funzionare?

Coronavirus : l’appello disperato dello zoo in Germania (Di giovedì 16 aprile 2020) Laè la prima regione a utilizzare l’app dedicata alche serve perma manca ancora il via libera del garante. L’app per geoi positivi alsi chiama #acasainsalute ed è stata sviluppata dal dipartimento di Sanità toscano. Infatti la prima regione a metterla a punto è stata … L'articolo, l’app peral via inproviene da www.meteoweek.com.

Internazionale : La Apple e Google hanno annunciato una collaborazione per favorire l’uso di app in grado di rilevare i contatti con… - repubblica : Coronavirus, l'app YouPol anche per denunciare le violenze in casa [aggiornamento delle 19:49] - fattoquotidiano : Coronavirus, le prospettive per l’estate. Calo netto degli stranieri in vacanza. Come si andrà in spiaggia? Ipotesi… - EmilianoVerga : RT @FabbioSabatini: - Se un numero sufficientemente elevato di persone installa la app. Non devono farlo tutti: secondo gli epidemiologi ba… - infoitinterno : Coronavirus, l'app YouPol anche per denunciare le violenze in casa -