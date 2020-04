Coronavirus | è morto Luis Sepulveda | lo scrittore cileno aveva 70 anni

Leggi su 2anews

(Di giovedì 16 aprile 2020) E’in Spagna, all’età di 70, il romanzierecontratto il Covid-19. In Italia è stato unoamatissimo, dai tempi del suo primo libro uscito nel nostro Paese, “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”. Oggi, narratore, drammaturgo e poetaclasse 1949, se ne è andato dopo un lungo ricovero per il contagio da nuovo. Una perdita per il mondo letterario mainstream, ma anche per chi si è riconosciuto dal punto di vista politico e non solo culturale, nella lotta anti totalitarista del Sudamerica e nei drammi e negli orrori, spesso al di là del tollerabile, che hanno contraddistinto le dittature e le guerriglie del Continente.vissuto in prima persona la violenza brutale del regime instaurato da Pinochet, che loincarcerato e ...