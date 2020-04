Coronavirus, Arcuri “Su Dpi e apparecchiature pronti per la ripartenza” (Di giovedì 16 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dalla mia visuale la ripartenza deve essere il risultato di un sistema di approvvigionamento di dispositivi e apparecchiature capace di reggere l'impatto e di una continua diffusione di apparecchiature sui territori che possano sostenere la ripartenza stessa”. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ai microfoni del Tg1.“I miei uffici e la Protezione Civile sono pronti, non c'e' un problema ne' di dotazione di dispositivi ne' di apparecchiature. Se e quando la ripartenza ci sara' noi sapremo rispondere, come gia' facciamo con una crescente soddisfazione di tutti i nostri riferimenti”, ha aggiunto. (ITALPRESS). L'articolo Coronavirus, Arcuri “Su Dpi e apparecchiature pronti per la ripartenza” proviene da Italpress. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - il Commissario Arcuri : “150mila test entro l’inizio del prossimo mese - si lavora sulle App”

Coronavirus - Arcuri : "Abbiamo più mascherine rispetto alla richiesta delle Regioni"

Coronavirus - ok ai test sierologici : mandato ad Arcuri. Lombardia : “Ripartenza dal 4 maggio”. In Piemonte mascherine a tutti poi obbligo (Di giovedì 16 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dalla mia visuale la ripartenza deve essere il risultato di un sistema di approvvigionamento di dispositivi ecapace di reggere l'impatto e di una continua diffusione disui territori che possano sostenere la ripartenza stessa”. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico, ai microfoni del Tg1.“I miei uffici e la Protezione Civile sono, non c'e' un problema ne' di dotazione di dispositivi ne' di. Se e quando la ripartenza ci sara' noi sapremo rispondere, come gia' facciamo con una crescente soddisfazione di tutti i nostri riferimenti”, ha aggiunto. (ITALPRESS). L'articolo“Su Dpi eper la ripartenza” proviene da Italpress.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, parte la procedura per #test sierologici. Test su 150mila italiani per individuare gli immunizzati. A… - ilfoglio_it : ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La ap… - SkyTG24 : 'Fin quando non ci sarà un #vaccino il solo antidoto per combattere l'emergenza #coronavirus siamo noi stessi e i n… - vannuccidavide : RT @ilfoglio_it: ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La app si ch… - SacroExcel : RT @ilfoglio_it: ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La app si ch… -