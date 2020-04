Chiara Nasti: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa” (Di giovedì 16 aprile 2020) L’influencer Chiara Nasti è finita, per l’ennesima volta, al centro delle polemiche. Stavolta la frase incriminata è la seguente: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo)”. Non sono mancate le polemiche, che però non sembrano interessare più di tanto l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”. L’imprenditrice digitale da migliaia di followers ha infatti deciso di stampare tutti gli insulti e le critiche per crearci una carta igienica: “Questo è quello che faccio ogni volta con le vostre critiche. Spero che non me ne vogliate anche per questo”. Tra coloro che non hanno apprezzato il post dell’influencer c’è anche Aurora ... Leggi su ilfattoquotidiano Chiara Nasti si fa stampare i commenti degli hater sulla carta igienica : “Ecco cosa faccio con le vostre critiche”

Chiara Nasti stampa le critiche dei followers sulla carta igienica e poi provoca Aurora Ramazzotti parlando di alcol

Chiara Nasti reazione a sorpresa | Rivelazione su Aurora Ramazzotti : “Ti ricordavo diversa” (Di giovedì 16 aprile 2020) L’influencerè finita, per l’ennesima volta, al centro delle polemiche. Stavolta la frase incriminata è la seguente: “Ognisua. Unnell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo)”. Non sono mancate le polemiche, che però non sembrano interessare più di tanto l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”. L’imprenditrice digitale da migliaia di followers ha infatti deciso di stampare tutti gli insulti e le critiche per crearci una carta igienica: “Questo è quello che faccio ogni volta con le vostre critiche. Spero che non me ne vogliate anche per questo”. Tra coloro che non hanno apprezzato il post dell’influencer c’è anche Aurora ...

ilfattovideo : Chiara Nasti si fa stampare i commenti degli hater sulla carta igienica: “Ecco cosa faccio con le vostre critiche” - FQMagazineit : Chiara Nasti: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in gara… - MatteoMarchini5 : Chiara Nasti: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in gara… - zazoomblog : Chiara Nasti stampa le critiche dei followers sulla carta igienica e poi provoca Aurora Ramazzotti parlando di alco… - Miciomicione76 : RT @stressmike: Non è ancora finito l'anno e Chiara Nasti ha già vinto il premio 'Poveraccia 2020 - Categoria: Senza dignità.' Complimenti. -