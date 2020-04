Chiara Nasti attacca Aurora Ramazzotti: “Ti ricordavo diversa” (Di giovedì 16 aprile 2020) Chiara Nasti attacca Aurora Ramazzotti Battibecco tra Chiara Nasti e Aurora Ramazzotti su Instagram. Nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, l’influencer napoletana è finita nel mirino delle critiche dopo aver postato una foto che la ritrae al volante di una lussuosa automobile accompagnata dalla didascalia: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa”. La frase è una citazione della celebre attrice ungherese Zsa Zsa Gabor, ma i followers della 22enne non hanno apprezzato la metafora giudicandola superficiale e offensiva per le donne (nonché per gli animali nel passaggio del “visione nell’armadio”). Chiara Nasti ha suscitato diversi commenti critici dopo la foto. Commenti che la provocatoria ... Leggi su tpi Chiara Nasti e l’attacco CHOC ad Aurona Ramazzotti : “Ti ricordo tra alcol e…”

Chiara Nasti choc : «Ogni donna deve avere un asino che paghi tutto». Fan furiosi : «Ridicola». Lei reagisce così

edocogoo : RT @antondepierro: Inaccettabili le parole di #ChiaraNasti in un periodo in cui tanta gente soffre a causa del #coronavirus per le vittime… - MarcelloKetta : RT @antondepierro: Inaccettabili le parole di #ChiaraNasti in un periodo in cui tanta gente soffre a causa del #coronavirus per le vittime… - antondepierro : Inaccettabili le parole di #ChiaraNasti in un periodo in cui tanta gente soffre a causa del #coronavirus per le vit… - CrisciGloria : Chiara Nasti: 'Ogni donna deve avere un uomo asino che le paghi tutto', si scatena il delirio - medicojunghiano : RT @ilriformista: Chiara Nasti tra il ‘neurone in più’ e ‘un asino che paga per ogni cosa’ #chiaranasti -