Campania, su decessi (286) e contagi (3.887). Calano ricoveri in rianimazione (Di giovedì 16 aprile 2020) 16 aprile – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 16 aprile, un incremento di 8 decessi rispetto alla stessa ora del giorno precedente, ossia dieci in meno. Il totale dei morti sale a 286. L’incremento giornaliero dei nuovi positivi (+80) porta il totale a 3.887. Incremento giornaliero dei guariti (+41 rispetto ai 27 del giorno prima), per un totale che si attesta a 483. Notevole decremento (il quattordicesimo negli ultimi 18 giorni) nel numero dei ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: ieri erano 86, oggi sono 76. I tamponi effettuati sono stati 41.296 Il termine di paragone con il vicino Lazio (quasi la stessa popolazione) è impetuoso: A Roma e nelle altre quattro province sono stati effettuati 81.993 test. Su base provinciale, Napoli aumenta sensibilmente l’incremento quotidiano dei nuovi positivi (+46), ... Leggi su ladenuncia LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Campania 12 nuovi decessi e 55 guarigioni

Coronavirus - la previsione per la Campania : “Zero decessi dal 21 aprile”

Ihme : l’Italia fuori dal virus il 21 maggio. In Campania si arriverà a zero decessi il 21 aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) 16 aprile – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 16 aprile, un incremento di 8rispetto alla stessa ora del giorno precedente, ossia dieci in meno. Il totale dei morti sale a 286. L’incremento giornaliero dei nuovi positivi (+80) porta il totale a 3.887. Incremento giornaliero dei guariti (+41 rispetto ai 27 del giorno prima), per un totale che si attesta a 483. Notevole decremento (il quattordicesimo negli ultimi 18 giorni) nel numero deidei malati Covid-19 nelle terapie intensive: ieri erano 86, oggi sono 76. I tamponi effettuati sono stati 41.296 Il termine di paragone con il vicino Lazio (quasi la stessa popolazione) è impetuoso: A Roma e nelle altre quattro province sono stati effettuati 81.993 test. Su base provinciale, Napoli aumenta sensibilmente l’incremento quotidiano dei nuovi positivi (+46), ...

sergiocap71 : Se ne parla poco, ma nelle Marche più decessi di Campania e Puglia combinate. In Piemonte, più vittime di Veneto, T… - MarcoFerri86 : #COVID19 #coronavirus #coronavirusitalIa #Covid_19 #CoronaUpdates decessi 16/4 231 Lombardia 79 Piemonte 55 Emilia… - GeorgeSpalluto : 525 decessi odierni (tra parentesi la differenza rispetto all'incremento di ieri) 231 (-4) Lombardia 79 (-9) Piemo… - Yogaolic : RT @cronachecampane: Coronavirus, in #Campania 8 decessi e 41 guariti in ultime 24 ore - TV7Benevento : Coronavirus: ieri in Campania 8 decessi, +49 totalmente guariti... -