Addio a Luis Sepúlveda | lo scrittore cileno stroncato dal Coronavirus a 71 anni

(Di giovedì 16 aprile 2020) È un giorno un po' più triste degli altri, questo. Il mondo – letterario e non – deve infatti direa un gigante qualeSepúlveda, ricoverato da fine febbraio all'Ospedale universitario centrale di Oviedo edalil 16 aprile. Il suo è stato il primo caso di infezione nella regione spagnola delle Asturie. Loera stato messo in isolamento dopo aver partecipato al festival letterario portoghese Correntes d’Éscritas, e da allora gli appassionati sono rimasti in attesa di notizie sul suo stato di salute. Alcune settimane fa la moglie – la poetessa Carmen Yáñez – è stata costretta a smentire la notizia del coma diSepúlveda, spiegando come lofosse stato sedato dai medici ma mostrasse comunque dei piccoli miglioramenti. Oggi, però, ...

Lo scrittore cileno Luis Sepúlveda è morto oggi, 16 aprile, a causa del Covid-19. Noto per i suoi libri e le poesie, è stato anche un attivista di Greenpeace e ha scritto diversi testi a sfondo ...Lo scrittore cileno è scomparso oggi per complicanze dovute al coronavirus che lo aveva colpito un mese fa.. Figura fondamentale per lui è quella del nonno paterno, l'anarchico andaluso in esilio e co ...