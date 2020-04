Utilizza Facebook per vendere merce falsa: denunciato 40enne (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLauro (Av) – I Carabinieri della Stazione di Lauro hanno denunciato un 40enne di Napoli, ritenuto responsabile dei reati di Truffa e Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. A cadere nella sua trappola una donna del posto, attratta dal prezzo conveniente di un paio di scarpe di una nota maison di moda, in vendita su un noto social network. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata e per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa, sceglieva il contrassegno come metodo di pagamento. Ma, ricevuta la merce, si rendeva conto che in effetti si trattava di un articolo palesemente contraffatto. Non esitava quindi a denunciare l’accaduto ai Carabinieri che hanno sottoposto a sequestro quelle scarpe con la falsa griffe. Attraverso una serie di accertamenti, i Carabinieri sono riusciti ad identificare il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLauro (Av) – I Carabinieri della Stazione di Lauro hannoundi Napoli, ritenuto responsabile dei reati di Truffa e Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. A cadere nella sua trappola una donna del posto, attratta dal prezzo conveniente di un paio di scarpe di una nota maison di moda, in vendita su un noto social network. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata e per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa, sceglieva il contrassegno come metodo di pagamento. Ma, ricevuta la, si rendeva conto che in effetti si trattava di un articolo palesemente contraffatto. Non esitava quindi a denunciare l’accaduto ai Carabinieri che hanno sottoposto a sequestro quelle scarpe con lagriffe. Attraverso una serie di accertamenti, i Carabinieri sono riusciti ad identificare il ...

I Carabinieri della Stazione di Lauro hanno denunciato un 40enne di Napoli, ritenuto responsabile dei reati di Truffa e Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. A cadere nella ...

