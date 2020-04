Un hackaton europeo per tecnologie contro il coronavirus

Leggi su wired

(Di mercoledì 15 aprile 2020) DeepHack Data against Covid-19 è la competizione online che mira a trovare delle soluzione digitali basate sui dati per gestire i cicli di vita delle epidemie e delle pandemie (foto: edit digital)Si chiama Data against covid-19 l’organizzato da Eit Digital, l’organizzazione per l’innovazione digitale leader in Europa. Con lo scopo di mettere a punto delle soluzioni digitali per la gestione del ciclo di vita di epidemie e pandemie basandosi sui dati raccolti, Eit Digital ha lanciato l’invito a partecipare al DeepHack a tutti gli sviluppatori del mondo. La competizione avrà luogo sul web dal 1° al 3 maggio 2020 e sarà aperto a un massimo di 15 squadre composte da studenti, imprenditori, startup, scaleup, piccole e medie imprese e aziende che presenteranno le loro candidature entro mezzogiorno del 27 ...