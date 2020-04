Sandra Mondaini e Raimondo Vianello tornano su canale 5, Mediaset li ricorda così (Di mercoledì 15 aprile 2020) A 10 anni dalla scomparsa di Raimondo Vianello, Mediaset ha deciso di omaggiare l’attore dedicando una intera giornata al suo ricordo Fonte: InstagramSono passati già 10 anni da quando Raimondo Vianello ci ha lasciato. Il 15 aprile 2010 si spegneva al San Raffaele l’attore 87 enne, poco prima di compierne 88. Colui che sarà ricordato come uno dei padri fondatori della televisione italiana, al pari di Mike Bongiorno e Corrado. Un uomo garbato, grande attore, oltre che sceneggiatore e conduttore. Lui e la moglie Sandra Mondaini hanno formato la coppia più amata della televisione italiana. Raimondo Vianello nacque a Roma il 7 maggio del 1922. Inizialmente cominciò la sua carriera nel teatro di rivista, per passare poi al cinematografo, come caratterista. Recitò al fianco di monumenti del cinema italiano come Totò e ... Leggi su chenews Sandra Mondaini - moglie Raimondo Vianello/ Morta di dolore - "prima la mia vita non la ricordo più neanche"

Casa Vianello : Raimondo e Sandra Mondaini/ Su Canale 5 con 3 episodi - anticipazioni

Giorgia Trasselli : “Raimondo Vianello e Sandra Mondaini morti insieme - come accade nei grandi amori” (Di mercoledì 15 aprile 2020) A 10 anni dalla scomparsa diha deciso di omaggiare l’attore dedicando una intera giornata al suo ricordo Fonte: InstagramSono passati già 10 anni da quandoci ha lasciato. Il 15 aprile 2010 si spegneva al San Raffaele l’attore 87 enne, poco prima di compierne 88. Colui che saràto come uno dei padri fondatori della televisione italiana, al pari di Mike Bongiorno e Corrado. Un uomo garbato, grande attore, oltre che sceneggiatore e conduttore. Lui e la mogliehanno formato la coppia più amata della televisione italiana.nacque a Roma il 7 maggio del 1922. Inizialmente cominciò la sua carriera nel teatro di rivista, per passare poi al cinematografo, come caratterista. Recitò al fianco di monumenti del cinema italiano come Totò e ...

zazoomnews : Sandra Mondaini moglie Raimondo Vianello- Morta di dolore prima la mia vita non la ricordo più neanche -… - Nico8757 : RT @a_piedi_nudi: La “buonanotte” di Sandra Mondaini al suo #RaimondoVianello e’ un gioiello della nostra tv. Lui se ne andava 10 anni fa.… - Elisabbetti : RT @ANSA_Lifestyle: 10 anni fa ci lasciava #RaimondoVianello, uno dei personaggi più amati della storia della tv, che da solo o in coppia c… - FreedomRa1958 : RT @a_piedi_nudi: La “buonanotte” di Sandra Mondaini al suo #RaimondoVianello e’ un gioiello della nostra tv. Lui se ne andava 10 anni fa.… - saravbsmith : RT @ANSA_Lifestyle: 10 anni fa ci lasciava #RaimondoVianello, uno dei personaggi più amati della storia della tv, che da solo o in coppia c… -