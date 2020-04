Perché il Mes non ci conviene Meloni da Vespa | la verità | Ci mettono il

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) "Credo che la cosa non sia vantaggiosa come viene raccontata". Giorgia, ospite di Brunoa Porta a porta, svela il vero volto del Mes secondo Fratelli d'Italia: "Pare che l'Europa ci voglia regalare 36 miliardi. Non ci regala 36 miliardi ma ci dà un prestito sul quale pagheremo degli interessi. Nel Mes abbiamo messo i soldi quindi è come se andassi in banca, dessi 15mila euro e la banca in cambio mi desse 36mila euro che devo restituire con gli interessi. Non mi sembra così vantaggioso". "In ogni caso - ha continuato la leader di FdI - non è vero che non ci sono condizioni; i prestiti hanno condizioni. Che succede se non restituisco i soldi? Ci vengono a guardare i conti. Il famoso commissariamento dell'economia è possibile. Continuo a ritenere - ha aggiunto - che, al di là della ...