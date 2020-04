Palermo, incidente tra un’ambulanza e un’auto: sfondata la vetrina di un negozio. Le immagini (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un’ambulanza e un’auto si sono scontrate ieri sera a Palermo, intorno alle 22, all’incrocio tra via Marchese di Villabianca e via Duca della Verdura. L’ambulanza, con a bordo tre passeggeri, si è schiantata contro la vetrina di un negozio, sfondandola, e i vigili del fuoco sono stati costretti a estrarre il conducente dal veicolo. Le quattro persone sono state trasportate al Civico, in condizioni serie. All’origine dell’incidente, stando alle prime ricostruzioni, il mancato rispetto della precedenza da parte di uno dei due mezzi coinvolti. L'articolo Palermo, incidente tra un’ambulanza e un’auto: sfondata la vetrina di un negozio. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Grave incidente a Palermo : ambulanza si scontra con un’auto e finisce nella vetrina - 4 feriti

