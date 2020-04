Milano ha perso: così la città è stata travolta dall’onda lunga del virus (di Selvaggia Lucarelli) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un anno fa, ad aprile, Milano era il Salone del mobile, la mostra di fiori sui Navigli, le maratone che tagliavano la città, lo Yogafestival a Citylife, il Gran Ballo di Primavera alla Balera dell’Ortica. C’erano il Rum Festival, il Miart, Tommaso Paradiso che cantava “Felicità puttana” al Forum. Era la Milano dell’immaginario comune, la città in cui le cose succedono, l’Europa è più vicina, il nuovo arriva prima. Era “la città in cui si vive meglio” secondo una classifica di quei giornali che misurano il benessere coi numeri. Beppe Sala, sindaco moderno e benvoluto, posava su una copertina di Style con il Duomo sullo sfondo e il titolo “Città aperta”. Una profezia sbagliata. Del resto, perfino gli scienziati, neanche un anno dopo, si sono rivelati indovini fallibili. Milano, ... Leggi su tpi Milano - protesta dopo uno sgombero nelle case popolari di via Ricciarelli : fermate quattro persone

Pasquetta : a Milano 600 multe a persone in giro senza un valido motivo.

Milano - il virus non si ferma e non si sa chi contagia : ma da oggi 60mila persone in più al lavoro (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un anno fa, ad aprile,era il Salone del mobile, la mostra di fiori sui Navigli, le maratone che tagliavano la città, lo Yogafestival a Citylife, il Gran Ballo di Primavera alla Balera dell’Ortica. C’erano il Rum Festival, il Miart, Tommaso Paradiso che cantava “Felicità puttana” al Forum. Era ladell’immaginario comune, la città in cui le cose succedono, l’Europa è più vicina, il nuovo arriva prima. Era “la città in cui si vive meglio” secondo una classifica di quei giornali che misurano il benessere coi numeri. Beppe Sala, sindaco moderno e benvoluto, posava su una copertina di Style con il Duomo sullo sfondo e il titolo “Città aperta”. Una profezia sbagliata. Del resto, perfino gli scienziati, neanche un anno dopo, si sono rivelati indovini fallibili., ...

caritas_milano : Non avrei mai pensato di dover chiedere aiuto alla #Caritas perché mi sono sempre arrangiato da me... Per non lasc… - robertodp1958 : @AnnaRagosta C'è un collega di mia moglie di Milano, che ha lavorato qui a Roma fino alla 'chiusura' della Lombardi… - Maurizi51444228 : RT @Maurizi51444228: @nzingaretti ... se non ci andavi forse era anche meglio. Il tempo perso con te lo avrebbero potuto dedicare ai malati… - TizianaMartino : @stanzaselvaggia Questa volta è detta così non mi piace. Superficiale e scontato il twitt. Io ho 49 anni tra 9 gg.… - pensiero_lat : @paoloroversi no, la Regione doveva essere molto più restrittiva rispetto alle indicazioni vaghe di Roma che ha per… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano perso Milano ha perso: così la città è stata travolta dall’onda lunga del virus (di Selvaggia Lucarelli) TPI Milano ha perso: così la città è stata travolta dall’onda lunga del virus (di Selvaggia Lucarelli)

Non dovremo tornare quelli di prima. Dovremo tornare migliori. Perché Milano ha perso. E dovremo prenderci cura di lei. Mi piacerebbe che si ricominciasse, in questa meravigliosa città, con il tono ...

Coronavirus in Lombardia, oltre 20 mila controlli nelle strade di Milano: 666 i cittadini non in regola

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 4.637 e dieci i titolari denunciati. Di queste, 666 sono state sanzionate. Ieri, informa la prefettura in una nota, sono state 20.366 le persone control ...

Non dovremo tornare quelli di prima. Dovremo tornare migliori. Perché Milano ha perso. E dovremo prenderci cura di lei. Mi piacerebbe che si ricominciasse, in questa meravigliosa città, con il tono ...Gli esercizi commerciali controllati sono stati 4.637 e dieci i titolari denunciati. Di queste, 666 sono state sanzionate. Ieri, informa la prefettura in una nota, sono state 20.366 le persone control ...