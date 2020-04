Marelli - Raggiunto un accordo con i sindacati per la ripresa produttiva

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Laha sottoscritto unquadro con tutte le organizzazioni sindacali (Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Associazione Quadri e Fiom) per mettere in atto le misure idonee per garantire la gradualein Italia e tutelare la salute dei dipendenti. Il riavvio delle attività, dopo la sospensione decisa in seguito alle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus varate dal governo, potrà ora avvenire "nei tempi e nei limiti" che saranno definiti dalle autorità. Riavvio con ok governo. Abilitare al massimo livello di sicurezza possibile il rientro sul posto di lavoro di tutti i nostri dipendenti ha dichiarato Ermanno Ferrari, Presidente diEurope era il nostro obiettivo primario e, grazie alla proficua collaborazione con le Organizzazioni Sindacali a livello locale e nazionale, ...